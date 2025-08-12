Kỳ họp thứ Ba HĐND xã Đất Đỏ (TPHCM) khóa I thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Chiều 12-8, HĐND xã Đất Đỏ (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và xem xét, cho ý kiến các nội dung quan trọng khác.

Bà Đỗ Thị Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch HĐND xã điều hành kỳ họp.

Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Đất Đỏ tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán ước đạt hơn 8,5 tỷ đồng, đạt 69,34% dự toán. Các điểm di tích đón và phục vụ 596 đoàn, với hơn 62 ngàn lượt khách đến tham quan và cúng viếng; 3 xã Long Tân, Láng Dài, Phước Long Thọ (cũ) cơ bản đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, không để xảy ra tình trạng xây dựng các công trình không phép, trái phép...

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền của xã Đất Đỏ có chuyển biến tích cực. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Đất Đỏ.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch HĐND xã đề nghị, trên cơ sở các Nghị quyết đã được thông qua, các cơ quan, đơn vị sớm xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó, cần xác định mục tiêu, giải pháp cụ thể và bố trí nguồn lực để giải quyết hiệu quả đáp ứng theo yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân.

Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã căn cứ vào Quy chế làm việc được thông qua tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời lắng nghe, nắm bắt ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc.

VÂN ANH