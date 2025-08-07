Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam

Sáng 7-8, tại Thủ đô Hà Nội, Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có đại biểu các cơ quan thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 195 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của Cảnh sát biển Việt Nam trong thời kỳ mới, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của Lực lượng trong duy trì, thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Đoàn Chủ tịch ra mắt Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Để Đại hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến chất lượng vào các nội dung, công việc của Đại hội. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo cáo chính trị trình Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cảnh sát biển đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V đề ra.

Nổi bật là, Cảnh sát biển Việt Nam đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức hơn 3.000 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển đảo; phát hiện, bắt giữ, xử lý 6.630 vụ/8.260 đối tượng vi phạm pháp luật, với tổng số tiền xử phạt và giá trị tang vật ước tính hơn 1.000 tỷ đồng; tham gia 114 vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu vớt 534 người, 28 thi thể và 23 phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền pháp luật cho ngư dân Côn Đảo.

Công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Cảnh sát biển được triển khai thực hiện đúng phương châm, linh hoạt, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì môi trường hòa bình và ổn định trên biển. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời; đời sống bộ đội không ngừng được cải thiện. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được giữ vững và tăng cường.

Nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp tặng thưởng Huân, Huy chương và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng tặng cờ Tổ quốc, thuốc men, nhu yếu phẩm cho ngư dân phường Vũng Tàu, TPHCM.

Đảng bộ Cảnh sát biển xác định phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tập trung xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở; đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp huấn luyện chiến đấu; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật vững chắc; bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; củng cố, tăng cường chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn Lực lượng.

Cùng với đó, là chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì thực thi nghiêm pháp luật, đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên biển.

