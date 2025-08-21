HĐND phường Tam Thắng thông qua 5 nghị quyết quan trọng

Ngày 21/8, Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng TPHCM tổ chức kỳ họp thứ Ba, kỳ họp chuyên đề.

Bà Trần Thụy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và ông Nguyễn Khắc Hùng, Phó Chủ tịch HĐND phường đồng chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã nghe và thảo luận về một số nội dung, như: Tờ trình của UBND Phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2025 của phường Tam Thắng sau sắp xếp; Tờ trình về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025 của phường Tam Thắng sau sắp xếp; Tờ trình của HĐND Phường về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân phường Tam Thắng khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 2 đại biểu: Đinh Văn Hiệu và Trương Thị Bích Hảo cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Kỳ họp.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, trách nhiệm và biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND phường triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống Nhân dân.

MINH THANH