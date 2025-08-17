Đưa Hồ Tràm vững bước vào kỷ nguyên mới của sự phát triển

Sáng 17/8, Đảng bộ xã Hồ Tràm (TP HCM) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đại hội, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 dự và chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồ Tràm, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã Hồ Tràm được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Phước Tân, xã Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu với tổng diện tích tự nhiên 94,5 km². Với quy mô dân số gần 52.000 người và một không gian phát triển đầy tiềm năng, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồ Tràm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để đưa địa phương vững bước vào kỷ nguyên mới của sự phát triển.

Các đại biểu khách mời dự Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, đáng chú ý là ba khâu đột phá chiến lược, đó là: Đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyển đổi số, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, kinh tế dịch vụ chất lượng cao, xây dựng Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng xã Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế được nhấn mạnh là mục tiêu chiến lược. Theo đó, tiềm năng, dư địa phát triển của Hồ Tràm rất lớn, là thương hiệu du lịch đã được nhiều nhà đầu tư và du khách trong, ngoài nước biết đến. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng đang được đầu tư, bao gồm cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường vành đai 4 TPHCM, cao tốc sân bay Long Thành - Hồ Tràm, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận… Hiện nay, xã cũng đã có 36 dự án lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức khoảng 7,3 tỷ USD, trong đó 12 dự án đã đi vào hoạt động.

Hồ Tràm, một thương hiệu du lịch được nhiều nhà đầu tư và du khách trong, ngoài nước biết đến.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương, đánh giá cao kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 xã, thị trấn trước đây hình thành nên xã Hồ Tràm mới, đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, điểm nghẽn, thách thức lớn đặt ra cho nhiệm kỳ mới.

Theo đó, trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ xã Hồ Tràm phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, có hệ thống và tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả 10 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp vượt trội để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã thật sự trong sạch, vững mạnh.

Trung tâm xã Hồ Tràm, TPHCM.

Cùng với đó, Hồ Tràm cần chú trọng phát triển kinh tế xanh, du lịch đẳng cấp quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực; đổi mới phương pháp đồng bộ, toàn diện trong huy động mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, dịch vụ hiện đại; liên kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế động lực của thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thực sự trở thành động lực phát triển liên vùng.

Xã Hồ Tràm chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó, cần phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị, xây dựng tiêu chí theo hướng “làng trong phố, phố trong làng”, xây dựng nông thôn mới kiểu mới nâng cao đặc sắc, có đặc trưng Hồ Tràm gắn với đô thị sinh thái và vùng đô thị vệ tinh; quyết liệt cải tạo, chỉnh trang đô thị; thiết lập hành lang bảo vệ sinh thái sông hồ, đa dạng sinh học rừng và biển với xây dựng hành lang ven biển.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Tràm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Song song đó địa phương cần tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, coi đây là nền tảng nâng cao chất lượng đời sống của người dân; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đồng chí Phan Khắc Duy, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu đáp từ tại đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cũng đề ra bài học kinh nghiệm sâu sắc là phải tuyệt đối giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Trong mọi quyết định, cần lấy người dân làm trung tâm và chủ thể của công cuộc đổi mới. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tin tưởng rằng với các mục tiêu cụ thể, rõ ràng cùng tư duy và tầm nhìn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồ Tràm sẽ đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần cùng thành phố xây dựng cực phát triển mới, siêu đô thị mang tầm khu vực và thế giới.

Tin, ảnh: MẠNH THẮNG