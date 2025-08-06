Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 6-8, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đoàn đại biểu thành kính dâng lẵng hoa mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tham gia đoàn còn có Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển, Đại biểu Quốc hội khóa XV; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đoàn đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm báo công lên anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Nhân dân, Người đã trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đoàn làm lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, trước anh linh của Người, với tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội gồm 195 đại biểu là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên và hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Cảnh Sát biển Việt Nam nguyện thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy quản lý, phương pháp tác phong công tác, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh và trí tuệ, gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác; luôn là lực lượng nòng cốt lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ góp phần xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có tính chuyên nghiệp cao, là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần VI chụp ảnh lưu niệm.

Ngay sau lễ dâng hoa, Đoàn đại biểu đã đến dâng hương tưởng nhớ Bác tại phòng thờ Bác Hồ.

ĐỨC ĐỊNH - MẠNH THẮNG