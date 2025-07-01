Định hướng xã Xuân Sơn phát triển mạnh về nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái

Chiều 15-8, Đảng bộ xã Xuân Sơn (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Xã Xuân Sơn mới được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập các xã Sơn Bình và Suối Rao cũ, với tổng diện tích hơn 73km, dân số 27.819 người. Đảng bộ xã có 459 đảng viên sinh hoạt tại 29 tổ chức Đảng trực thuộc.

Với hệ thống giao thông thuận lợi, nằm trên các trục đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình, Phước Tân - Hội Bài, kết nối các vùng động lực kinh tế của KCN Đô thị Châu Đức… mở ra nhiều cơ hội giao thương, thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch.

Các đại biểu dự đại hội.

Theo Dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Xuân Sơn tập trung các nguồn lực đầu tư sơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Phát triển loại hình kinh tế tập thể, kinh tế trang trại gắn với liên kết tạo thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Hình thành các vùng chuyên canh như trồng thanh long ruột đỏ, trồng rau xanh, trồng dưa lưới, nuôi cá nước ngọt…

Cùng với đó, thực hiện chương trình chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp, HTX để khai thác dịch vụ số hiệu quả.

Phấn đấu nâng tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp đạt 3.975 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.173 tỷ đồng; thương mại - dịch vụ đạt 3.790 tỷ đồng; mỗi năm có thêm 1 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đến năm 2030, xã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người từ 130 triệu đồng/người/năm.

Với hệ thống sông suối bao quanh, đồi núi thấp, Xuân Sơn có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

Đại hội đã công bố và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Sơn gồm 33 người. Ông Nguyễn Việt Thanh được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐINH HÙNG