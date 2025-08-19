Đảng ủy phường Vũng Tàu trao Huy hiệu Đảng cho 112 đảng viên

Sáng 28/8, Đảng ủy phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu đảng đợt 2/9/2025.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu đã ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thay mặt Đảng ủy phường, ông Nguyễn Tấn Bản bày tỏ lòng biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã sáng lập, dìu dắt Đảng Cộng sản Việt Nam vượt qua nhiều thử thách, giành nhiều thắng lợi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đến nay, nước ta đã phát triển mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu và bà Vũ Phương Hảo, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Đoan (Chi bộ 24).

Ông Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh, thế hệ sau đang sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay mãi mãi khắc ghi sự hy sinh xương máu của lớp lớp thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cùng với sự phát triển của đất nước, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Vũng Tàu đã đoàn kết, chung tay xây dựng phường ngày càng phát triển, bề thế hơn.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu và bà Vũ Thị Hải Lâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu mong muốn các lão thành cách mạng, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, Nhân dân phường tiếp tục ra sức thi đua, chung sức, đồng lòng xây dựng phường Vũng Tàu phát triển hơn để hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị du lịch xanh, đô thị thông minh, đẳng cấp quốc tế trong thời gian tới; mong muốn các đảng viên tiếp tục là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Dịp này, Đảng ủy phường Vũng Tàu đã trao Huy hiệu Đảng cho 112 đảng viên. Trong đó, trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Đoan (sinh hoạt tại Chi bộ 24).

Đồng thời, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 9 đảng viên, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 33 đảng viên và truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG