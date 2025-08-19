Đảng ủy phường Phước Thắng trao Huy hiệu Đảng cho 40 đảng viên

Sáng 28/8, Đảng ủy phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng trao Huy hiệu Đảng 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Thắng trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đến các đảng viên.

Ông Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là biểu tượng cao quý ghi nhận sự cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc. Đây là kết quả của quá trình dài rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, là minh chứng sống động cho bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người cộng sản.

Dịp này, Đảng ủy phường Phước Thắng đã trao Huy hiệu Đảng 30, 40, 45, 50, 55 và 60 năm tuổi Đảng cho 40 đảng viên.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng và ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến các đảng viên.

Thay mặt lãnh đạo phường, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng Nguyễn Trường Giang chúc các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục dành kinh nghiệm trong quá trình công tác và trong cuộc sống tham gia ý kiến, đóng góp cùng Cấp ủy, chính quyền phường phấn đấu hoàn thành kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phước Thắng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG