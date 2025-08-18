Đảng bộ xã Đất Đỏ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Sáng 18-8, Đảng bộ xã Đất Đỏ, TPHCM tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã Đất Đỏ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm: thị trấn Đất Đỏ, xã Long Tân, xã Láng Dài và xã Phước Long Thọ; có diện tích tự nhiên 119,77km², dân số 43.862 người.

Theo Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển đúng hướng, 100% chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với Nghị quyết.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; xã không còn hộ nghèo; chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra những vấn đề phức tạp.

Công tác xây dựng đảng được tập trung thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đất Đỏ xác định mục tiêu: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đẩy mạnh ứng dụng phát triển khoa học công nghệ trên các lĩnh vực, lấy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm nền tảng, từng bước mở rộng thương mại, dịch vụ, phát triển du lịch bền vững.

Xã cũng đặt ra 3 khâu đột phá gồm: Phát triển nguồn nhân lực số; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị có uy tín, phẩm chất, năng lực, đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Xây dựng xã Đất Đỏ không ma túy.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đất Đỏ khóa mới cần tập trung lãnh đạo tốt về công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức của địa phương và nhân dân quyết tâm thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Địa phương cần xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng bền vững theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt.

Đảng bộ xã cần quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã Đất Đỏ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 33 đồng chí. Bà Đỗ Thị Hồng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào thuộc khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc chung tay hỗ trợ đồng bào thuộc khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, UBMTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

