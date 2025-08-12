Ngày 12-8, Đảng bộ phường Vũng Tàu, TPHCM tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Chủ tịch chủ trì phiên trù bị Đại hội.

Trên tinh thần xây dựng, phát huy trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu tham dự phiên Đại hội trù bị đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký Đại hội; Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, biểu quyết thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội; thông qua nội quy, quy chế làm việc Đại hội; phân công nhiệm vụ của các tổ đại biểu dự Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, các tổ đại biểu cũng tập trung thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong khuôn khổ phiên trù bị Đại hội, đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu lần thứ I cũng đã tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai của các địa phương ở khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong khuôn khổ phiên Đại hội trù bị.

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra vào sáng 13-8.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG