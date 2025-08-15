Đảng bộ Phường Bà Rịa quyết tâm xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Ngày 15-8, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bà Rịa, TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN TPHCM chúc mừng Đại hội.

Phường Bà Rịa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường: Phước Trung, Phước Nguyên, Phước Hưng và Long Toàn; diện tích tự nhiên 15,6 km², dân số 56.163 người với 11.848 hộ, gồm 21 khu phố. Đảng bộ phường có 57 tổ chức Đảng (02 Đảng bộ cơ sở, 11 chi bộ cơ sở, 44 chi bộ trực thuộc) với 2.718 đảng viên. Vị trí giao thông thuận lợi, truyền thống cách mạng Anh hùng và ý chí vươn lên là nền tảng để phường phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020–2025, kinh tế tăng trưởng khá, hạ tầng phát triển đồng bộ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ; phát triển mới 1.846 cơ sở thương mại – dịch vụ (100,2% Nghị quyết), 134 cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (100% Nghị quyết); đưa vào hoạt động trung tâm thương mại mới; chú trọng kinh tế số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Phường triển khai 79 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 3.119 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình trọng điểm.

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ phường Bà Rịa tiếp tục phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy đoàn kết, đổi mới; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ hiện đại và chuyển đổi số đồng bộ; xây dựng phường văn minh, thân thiện, vì cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân.

Phường quyết tâm thực hiện 38 mục tiêu, trong đó nổi bật: tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt trên 110% dự toán, thu ngân sách bình quân tăng 11%/năm; đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động trên 1.000 dân đạt trên 16; thu nhập bình quân đầu người đạt 334 triệu đồng/năm, tăng 76% so với năm 2025.

Ông Đặng Minh Thông thay mặt Tổ công tác số 5 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bà Rịa.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của Đảng bộ phường Bà Rịa. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bà Rịa hiện có quy mô lớn hơn, dân cư đa dạng hơn, thẩm quyền được phân cấp mạnh hơn khi chính sách, chủ trương từ thành phố đến thẳng phường, không qua cấp huyện. Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản trị và sắp xếp tổ chức bộ máy, cấp ủy, chính quyền mới phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền phường đã kiện toàn, sắp xếp ổn định bộ máy, vận hành thông suốt, đồng bộ, không bị gián đoạn.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ phường nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, xây dựng phường Bà Rịa trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thành ủy đánh giá, việc xác định rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch cho phù hợp với định hướng phát triển của TPHCM, bảo đảm bền vững là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm và đưa vào Báo cáo Chính trị về danh mục các dự án đầu tư công và thu hút đầu tư trên địa bàn phường cũng đã thể hiện quan điểm đúng đắn, sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ phường.

Đảng bộ phường Bà Rịa cần ưu tiên cải tạo, chỉnh trang các khu vực trọng điểm như Khu Bến Súc, Khu thủy sản ngã ba Bà Rịa; tập trung đầu tư xây dựng các công trình công cộng và hạ tầng giao thông quan trọng như: Kè hai bờ sông Dinh (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước), Dự án thu gom và xử lý nước thải, đập tràn giữ nước sông Dinh; hệ thống thoát nước đường Cách mạng Tháng Tám; hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Phước Hưng (giai đoạn 2) và các tuyến đường giao thông đô thị kết nối đồng bộ khu vực trung tâm.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Tuấn Lĩnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

