Đại hội Đảng bộ phường Long Hương xác định 3 khâu đột phá

Chiều 15/8, Đảng bộ phường Long Hương tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng TPHCM, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu qua các thời kỳ cùng 217 đại biểu đại diện cho 960 đảng viên toàn phường.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Long Hương được thành lập trên cơ sở sắp xếp địa giới hành chính của phường Kim Dinh, phường Long Hương và xã Tân Hưng với tổng diện tích 41,22 km2 và dân số 31.457 người. Hiện Đảng bộ phường gồm có 32 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số 960 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, phường Long Hương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định với cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách vượt 182,7% so với chỉ tiêu. Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, nhiều mô hình “chợ văn minh” và thương mại điện tử được triển khai hiệu quả. Hạ tầng kỹ thuật - giao thông được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, với 95,5% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%; 98% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% khu phố, ấp giữ vững danh hiệu văn hóa. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, trẻ em và hộ nghèo.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện. Phương thức lãnh đạo được đổi mới, kỷ luật Đảng được siết chặt, năng lực cán bộ được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, hơn 100 cán bộ, đảng viên được đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, dân vận và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đạt hiệu quả rõ nét. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng.

Với vị trí tự nhiên thuận lợi, Phường Long Hương có các tiềm năng đầu tư, phát triển như: khu vực chân núi Núi Dinh; Sông Dinh; Khu Tây Nam; trục giao thông Quốc lộ 51; đường Cách mạng tháng 8… Việc sáp nhập vào TPHMC đã mở ra không gian phát triển mới, mang đến cho địa phương thời cơ phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, hạ tầng giao thông, đô thị hiện đại; quy hoạch liên kết vùng bài bản; công nghệ xanh - thông minh; tạo việc làm, chuyển dịch lao động và nâng cao thu nhập. Nhiều dự án quan trọng đang triển khai như: đường Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu; đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT 995B); Kè 02 bờ Sông Dinh… tiếp tục được đầu tư, hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Long Hương đặc mục tiêu tập trung phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Trên nền tảng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, phường đề ra 5 trọng tâm phát triển, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp then chốt cùng 3 khâu đột phá chiến lược nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

Đảng bộ phường Long Hương đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân 10,2% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 ước đạt khoảng 139 triệu đồng, tăng hơn 74% so với hiện tại. Công tác giảm nghèo tiếp tục được chú trọng, phấn đấu không còn hộ nghèo trên địa bàn. Hệ thống an sinh xã hội được mở rộng, với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt mốc 97%. Cải cách hành chính và chuyển đổi số là một trong những mũi nhọn, với cam kết giữ vững tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 98%. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được đảm bảo, duy trì 100% chỉ tiêu giao quân và giữ vững danh hiệu “Phường an toàn về an ninh, trật tự”.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đề nghị Đảng bộ phường Long Hương cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp cơ sở, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống và sự hài lòng của người dân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phường Long Hương đặt ra, Phó Bí thư Thành ủy gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững về bản lĩnh chính trị, có năng lực tổng hợp, khả năng ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sử dụng hiệu quả trợ lý ảo trong giải quyết công việc, hiểu dân, sâu sát thực tiễn, đủ “tâm, tầm, tài, tín”, thực hiện nói đi đôi với làm, tránh hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030. Phường cũng cần tận dụng lợi thế vị trí giao thông thuận lợi, các dự án giao thông trọng điểm như đường cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, thương mại; khai thác cảnh quan núi Dinh và khu ngập mặn đề hình thành các khu du lịch chất lượng cao, hình thành sản phẩm du lịch mới độc đáo. Đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Hương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 người. Ông Trần Thanh Dũng được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Trong chương trình Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về việc tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ, Đảng ủy phường Long Hương đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: TUYẾT MAI