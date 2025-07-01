Sáng 18-8, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Thành (TPHCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Nghĩa Thành được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập các xã Đá Bạc và Nghĩa Thành. Nghĩa Thành có tổng diện tích 65km, dân số 27.819 người, được phân bố trên 12 ấp. Đảng bộ xã Nghĩa Thành có 487 đảng viên sinh hoạt tại 27 tổ chức đảng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các trục giao thông quan trọng, kết nối với các vùng động lực kinh tế và khu vực như QL56, cao tốc đô thị kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến khu vực Hồ Tràm; đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân; khu công nghiệp đã và đang hình thành, đi vào hoạt động là những động lực mới góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm và nâng cao mức sống người dân.

Các đại biểu dự đại hội.

Theo Dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Nghĩa Thành đề ra khâu đột phá, trong đó tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư những ngành công nghiệp sạch, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường vào KCN Đô thị Châu Đức, KCN Đá Bạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Thành, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Xã chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ, khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái; hình thành các vùng chuyên canh cây trồng như sầu riêng, bưởi, rau ăn lá, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Với quy mô 2.287ha, KCN Đô thị Châu Đức đang thu hút 120 nhà đầu tư trong và ngoài nước, với tổng vốn 1,2 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 10 ngàn lao động.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Thành. Ông Phạm Văn Quyền được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030.

ĐINH HÙNG