Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Sơn lần thứ I

Ngày 15/8, Đảng bộ xã Long Sơn (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn.

Xã Long Sơn có diện tích 56,7 km2, có 09 thôn với 17.763 nhân khẩu. Đảng bộ xã Long Sơn có 19 tổ chức đảng trực thuộc với 355 đảng viên.

Long Sơn là địa bàn rộng, có truyền thống cách mạng gắn với chiến khu Rừng Sác, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh, đặc biệt là khu vực biên giới biển.

Năm 2021, xã Long Sơn được công nhận xã đạt chuẩn “Nông thôn mới” và năm 2023 đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao”.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Theo Dự thảo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Long Sơn đề ra 2 khâu đột phá: tập trung nguồn lực thực hiện công tác chuyển đổi số và tập trung hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, đường Nguyễn Phong Sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, xã Long Sơn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu (hiện có nhiều dự án lớn đã được triển khai và đã đi vào hoạt động như: Tổ hợp hóa dầu Miền Nam, Cảng quốc tế Long Sơn (LSIP), Nhà máy Khí công nghiệp Long Sơn); đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc phòng, bảo vệ khu vực biên giới biển. Nhận diện được tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản truyền thống, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, các loại hình du lịch dọc theo các tuyến đường sông. Du lịch sẽ trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế, tạo giá trị gia tăng, tạo sinh kế bền vững cho người dân của Long Sơn.

Các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh, xã Long Sơn cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi 2 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của địa phương. Thực hiện số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh về các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch sinh thái và làng nghề truyền thống, gắn với du lịch của địa phương và Chương trình quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đối với mặt nước và đất mặt nước

Đồng thời hoàn thành 2 khâu đột phá: Tập trung nguồn lực thực hiện công tác chuyển đổi số và Tập trung hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, đường Nguyễn Phong Sắc.

Song song đó, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thành công 5 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ. Trong đó, phải tạo ra những đột phá thực sự trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ chất lượng cao, gắn liền với chuyển đổi số. Quá trình phát triển phải đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Mọi mục tiêu đều phải hướng đến việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đồng thời tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của xã. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội cũng tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó ông Nguyễn Tấn Cường được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

Trong chương trình Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ, Đảng ủy xã Long Điền cũng đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG