Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Long Hải (TPHCM) lần thứ I

Ngày 22/8, Đảng bộ xã Long Hải, TPHCM tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của 199 đại biểu chính thức đại diện cho 1.627 đảng viên đang sinh hoạt tại 74 chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ xã.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đảng bộ xã Long Hải, TPHCM được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã, thị trấn: Long Hải, Phước Tỉnh và Phước Hưng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ - du lịch, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và ngành CN-TTCN. Từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm, địa phương tiếp, đón và phục vụ hơn 1,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ - du lịch cả nhiệm kỳ hơn 40.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 15%/năm; với hơn 1.800 tàu thuyền khai thác hải sản, tổng doanh thu từ sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp của xã trong giai đoạn 2020-2025 hơn 16.600 tấn; tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất CN- TTCN hơn 10.100 tỷ đồng; công tác thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh, huyện.

Địa phương đã triển khai nhiều mô hình như “Ăn sáng cùng ngư dân”, “Cà phê sáng cùng ngư dân”, “Rửa xe IUU”... nhằm tuyên truyền, tổ chức cho các thuyền viên, chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ của địa phương ký cam kết 100% phương tiện không vi phạm vùng biển nước ngoài khi khai thác đánh bắt hải sản trên biển.

100% các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết; quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kết nạp được 306 đảng viên, vượt chỉ tiêu huyện giao.

Nhiệm kỳ qua, kinh tế xã Long Hải tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ - du lịch, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp và ngành CN-TTCN. Trong ảnh: Khách du lịch làm thủ tục đặt phòng tại Khu nghỉ dưỡng Fleur de Lys Resort & Spa Long Hải.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Hải đề ra 39 chỉ tiêu để thực hiện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Tiêu biểu như: hàng năm kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu được giao; đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ khoa học công nghệ đạt từ 3-5%; kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm đạt hạng 50 trở lên trên 168 xã, phường, đặc khu thuộc TPHCM; tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 10,5%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 15%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn dưới 1%.

Đảng bộ xã Long Hải cũng đề ra 2 khâu đột phá gồm: hình thành, phát triển du lịch biển chất lượng cao, bền vững gắn với bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa lịch sử và phát triển kinh tế cộng đồng; phát động mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”, phấn đấu đến năm 2030 mỗi hộ gia đình, có ít nhất 1 thành viên thành thạo cơ bản về kỹ năng số, trực tiếp nộp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần thúc đẩy triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã Long Hải.

BCH Đảng bộ xã Long Hải khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Hoàng Hải nhấn mạnh, xã Long Hải nằm trên trục giao thông kết nối của trục kinh tế động lực du lịch ven biển, được định vị nằm trong trung tâm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp là điểm đến xanh, thông minh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và của TPHCM hiện nay. Đây là lợi thế để Long Hải phát triển linh tế, trong đó có du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, vì vậy đề nghị Đảng bộ xã Long Hải thảo luận, nghiên cứu nâng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của xã lên trên 2 con số. Đồng thời tiếp tục rà soát các quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch từ khâu lập quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch. Địa phương phải xác định quy hoạch đi trước và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Tại Đại hội, BCH Đảng bộ xã Long Hải khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 33 đồng chí. Ông Huỳnh Sơn Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của thường trực Thành ủy TPHCM về việc tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và Trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ, Đảng ủy xã Long Hải đã phát động đợt quyên góp trong cán bộ, đảng viên nhằm ủng hộ, tiếp sức cho đồng bào sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

HIẾU TUYỀN