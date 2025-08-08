Ngày 8-8, Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo TPHCM và nguyên lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo qua các thời kỳ và 109 đại biểu chính thức, đại diện cho 697 đảng viên của Đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: BÍCH NGỌC

Chủ đề của đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh và sinh thái biển tầm cỡ khu vực, quốc tế”.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu cho thấy nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nguồn lực đầu tư hạn chế, Côn Đảo vẫn hoàn thành và vượt hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, dịch vụ - du lịch giữ vai trò trụ cột, 6/6 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Các dự án hạ tầng then chốt được triển khai như cấp điện bằng cáp ngầm 110kV từ đất liền, mở rộng cảng Bến Đầm, nâng cấp sân bay Cỏ Ống… Du lịch phát triển mạnh, được công nhận là Khu du lịch quốc gia, đa dạng hóa sản phẩm từ văn hóa - lịch sử, tâm linh đến sinh thái biển. Nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Văn hóa - xã hội khởi sắc có nhiều khởi sắc; an ninh quốc phòng được bảo đảm.

Các đại biểu tham dự đại hội ủng hộ đồng bào miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: BÍCH NGỌC

Bên cạnh kết quả đạt được, Côn Đảo vẫn còn một số hạn chế như hạ tầng điện, nước, giao thông có thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu; kinh tế du lịch chưa khai thác hết tiềm năng; thu hút nhà đầu tư chiến lược còn khó; quản lý đất đai, xử lý rác thải tồn đọng chưa dứt điểm; xếp hạng cải cách hành chính thấp so với các địa phương khác…

Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế, phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, lịch sử; quốc phòng - an ninh vững chắc; chất lượng cuộc sống và hạnh phúc Nhân dân được nâng cao.

Chỉ tiêu chủ yếu gồm, tốc độ tăng trưởng GRDP trên 8,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 29,75% so với 2025; 100% dân số sử dụng nước sạch; 100% chất thải sinh hoạt và y tế được xử lý; tỷ lệ hộ phân loại rác tại nguồn đạt 100% vào 2030; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì chuẩn nông thôn mới nâng cao; không còn hộ nghèo.

Côn Đảo được định hướng phát triển có "bản sắc" riêng. Trong ảnh: Một góc Côn Đảo

Nhiệm kỳ 2025-2030, Côn Đảo tập trung ba khâu đột phá: Hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải, rác thải và phát triển giao thông xanh; Phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng đảo thông minh.

Với quyết tâm “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển bền vững”, Đảng bộ và Nhân dân Côn Đảo hướng tới một nhiệm kỳ bứt phá, đưa đảo ngọc trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân Côn Đảo trong việc nâng cao đời sống, xây dựng địa phương trở thành “nơi có chỉ số hạnh phúc cao”, xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, Côn Đảo cần xác định rõ bản sắc riêng của mình, coi đó là nền tảng cho mọi chiến lược phát triển. Bản sắc ấy phải được giữ gìn và phát huy, hướng tới mục tiêu trở thành “đảo xanh, thông minh và đáng sống”, nơi phát triển hiện đại hài hòa với bảo tồn di sản.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị tập trung kêu gọi nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế, mở rộng sân bay, cảng biển và giao thông kết nối tại đảo; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, đầu tư bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và nước thải đạt chuẩn, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

QUANG VŨ