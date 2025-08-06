Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/8 tại Thủ đô Hà Nội không chỉ là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng mà còn là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với sự phát triển của lực lượng trong giai đoạn mới.

Sự kiện chính trị trọng đại

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực thi đua lập thành tích cao nhất. Trong không khí đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề: “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn các vùng biển của Tổ quốc” được Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam trang trọng tổ chức.

Các công tác trang trí khánh tiết chào mừng Đại hội được triển khai bài bản.

Đây không chỉ là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng mà còn là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, là dịp để lực lượng tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Ngay sau khi có các chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức đại hội Đảng các cấp.

“Chúng tôi xác định Đại hội lần này là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là biểu hiện cao nhất của ý chí, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của toàn lực lượng. Việc chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa học, chặt chẽ trong tất cả các khâu là cơ sở quyết định thành công của Đại hội.”, Trung tướng Bùi Quốc Oai khẳng định.

Công tác chuẩn bị đồng bộ, hiệu quả

Để Đại hội thành công tốt đẹp, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển Việt Nam đã chú trọng công tác xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới; chú trọng tuyên truyền cổ động trực quan về Đại hội; tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở... Các hoạt động đều được các đơn vị trong toàn lực lượng triển khai bài bản, thống nhất, đúng tiến độ, chất lượng cao. 100% tổ chức Đảng trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, bầu cử đúng quy chế, tỷ lệ tín nhiệm cao, tạo sự đoàn kết, thống nhất và khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Khu vực trưng bày sách được cán bộ, chiến sĩ bày trí, chuẩn bị chu đáo.

Cùng với đó, tại các đơn vị, từ doanh trại, hội trường, cảnh quan đến cơ sở vật chất phục vụ đại hội đều được củng cố, chỉnh trang chính quy, sạch đẹp. Hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ, trang nghiêm góp phần tạo nên khí thế phấn khởi, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy, kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định: Công tác chuẩn bị cho Đại hội được triển khai toàn diện, trong đó, hệ thống cơ quan chính trị các cấp giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện từng nội dung, từng khâu công việc theo đúng quy trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, công tác nhân sự được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

“Lực lượng Cảnh sát biển cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Qua đó củng cố vững chắc tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn lực lượng, tạo sự đồng thuận cao trước, trong và sau Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030”, Thiếu tướng Trần Văn Xuân nhấn mạnh.

Trách nhiệm, vinh dự của mỗi đại biểu

Tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, công tác chuẩn bị cho Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI được triển khai nghiêm túc, bài bản, với tinh thần trách nhiệm cao.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia chào mừng Đại hội Đảng bộ Vùng CSB 3 nhiệm ký 2025 -2030.

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3, Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: “Các đại biểu được lựa chọn đều là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy tốt và có uy tín trong đơn vị. Chúng tôi yêu cầu từng đại biểu phải nghiên cứu kỹ lưỡng các văn kiện, chuẩn bị nội dung tham luận công phu, chất lượng, phản ánh đúng thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm, kiến nghị sát thực tiễn để đóng góp hiệu quả vào thành công chung của Đại hội, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và cán bộ, đảng viên toàn Vùng.”

“Sự nghiêm túc, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của các đoàn đại biểu không chỉ thể hiện ý thức chính trị, bản lĩnh tổ chức, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong toàn lực lượng. Mỗi đại biểu đều nhận thức sâu sắc rằng việc tham dự Đại hội không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trọng trách chính trị trước tập thể, trước Đảng bộ và cán bộ, chiến sĩ đơn vị”, Đại tá Lê Văn Tú cho biết thêm.

Kết quả nhiệm kỳ V - tiền đề cho giai đoạn mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam đã lãnh đạo toàn lực lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều mặt công tác đạt kết quả nổi bật. Lực lượng đã chủ động tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chính sách, chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả tình huống trên biển, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn vùng biển đảo của Tổ quốc. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống tội phạm trên biển, đối ngoại quốc phòng, dân vận… đều đạt hiệu quả rõ nét, tạo dấu ấn tích cực trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Qua đó, khẳng định Cảnh sát biển thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Với những thành tích xuất sắc, Cảnh sát biển Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới

Hiện nay, ngoài thực hiện nhiệm vụ trung tâm, lực lượng Cảnh sát biển còn tích cực luyện tập, chuẩn bị các đội hình diễu binh, diễu hành trên biển chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng thể hiện rõ bản lĩnh, sức mạnh, niềm tin và niềm tự hào trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tinh thần đoàn kết thống nhất, ý chí quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn lực lượng là nền tảng quan trọng, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI. Đó không chỉ là biểu hiện sinh động của bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, mà còn là yếu tố then chốt để xác lập những định hướng chiến lược, quyết sách đúng đắn, khả thi cho sự phát triển toàn diện, vững chắc của lực lượng trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/8 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Thủ đô Hà Nội), với sự tham dự của 195 đại biểu chính thức đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc. Đại hội sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ĐỨC ĐỊNH - MẠNH THẮNG