​Bảo đảm an toàn các công trình dầu khí, năng lượng trên biển

Chiều 14-8, tại TPHCM, Đồn Biên phòng Long Sơn và Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ tổ chức hội nghị ký kết và triển khai phương án phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí vượt sông Mỏ Nhát.

Đại diện Đồn Biên phòng Long Sơn và Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ ký kết và triển khai phương án phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn hành lang tuyến ống dẫn khí vượt sông Mỏ Nhát.

Theo phương án ký kết, Đồn Biên phòng Long Sơn sẽ sử dụng ca nô hoặc phương tiện tương đương để tổ chức 5 lần tuần tra mỗi tháng. Lực lượng tuần tra sẽ tập trung ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi neo đậu và các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn đến đường ống dẫn khí trên biển, như: Sử dụng vật liệu nổ; lặn trục vớt phế liệu; thả neo, khai thác khoáng sản, hải sản trái phép…

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí, công trình năng lượng và bảo vệ chủ quyền vùng biển.

* Trước đó, ngày 13-8, Bộ đội Biên phòng TPHCM cũng tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí, công trình năng lượng và bảo vệ chủ quyền vùng biển với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Theo đó, thời gian tới, hai bên tăng cường công tác trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác phối hợp, theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các tình huống và vụ việc xảy ra; phối hợp triển khai các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và bảo vệ an toàn các công trình dầu khí, năng lượng trên biển, góp phần xây dựng thế trận biên phòng vững chắc.

MẠNH THẮNG - QUANG ANH