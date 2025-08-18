Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 167

Chiều 18/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Lữ đoàn trưởng. Đại tá Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 dự, chủ trì.

Đại tá Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo các quyết định của Quân chủng Hải quân, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng, Vùng 2 Hải quân; Thượng tá Lê Đức Thảnh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 167 giữ chức Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167.

Đại tá Phạm Tiến Dũng và Thượng tá Lê Đức Thảnh ký biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị Đại tá Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Lữ đoàn 167 đã đạt được thời gian qua và sự cống hiến của đồng chí Phạm Tiến Dũng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị.

Tư lệnh Vùng 2 yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Tiến Dũng và Thượng tá Lê Đức Thảnh cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được; phát huy tinh thần dân chủ, cùng với tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đoàn kết, thống nhất, đề ra nhiều giải pháp để triển khai, thực hiện công việc, nỗ lực học tập phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực tiêu biểu", cùng các lực lượng trong toàn Vùng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

HỒNG PHÚC