Bà Trần Thụy Cẩm Lệ làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng

Sáng 14-8, Đảng bộ phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Tam Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 7, 8, 9, Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu cũ), với diện tích tự nhiên 11,76 km2, gồm 25 khu phố và khoảng 86.240 nhân khẩu thường trú. Đảng bộ phường có 74 tổ chức đảng và 5.067 đảng viên.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 12 của Thành ủy TPHCM phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ các phường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, số chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” bình quân đạt 94,08%, chi bộ được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu” bình quân đạt 33%. Đảng bộ các phường đã kết nạp 194 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 125,25%.

Ngoài ra, phường còn tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường và đạt nhiều kết quả quan trọng, vượt Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thương mại - dịch vụ tiếp tục khẳng định vị trí chủ đạo của nền kinh tế địa phương. Địa bàn hiện có 10.000 đơn vị kinh tế hoạt động, trong đó 2.270 doanh nghiệp, 7.752 hộ kinh doanh và 12 hợp tác xã. Công tác thu ngân sách đạt 160,72% và chi đạt 164%...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tam Thắng đặt ra mục tiêu dựng đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, chính quyền số vì Nhân dân phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng chuyên môn, chuẩn mực đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc, quyết tâm xây dựng phường Tam Thắng phát triển toàn diện. Hướng đến 2035 phát triển thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Tầm nhìn đến 2045, có kinh tế phát triển cao, bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TPHCM.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tam Thắng sẽ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Trong ảnh: Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tam Thắng.

Phường đề ra 27 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm trên 10,6%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 so với năm 2025 tăng 30%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,5%. Đến năm 2030, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%…

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tam Thắng nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Trần Thụy Cẩm Lệ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy phường Tam Thắng, bà Trần Thụy Cẩm Lệ là Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Trọng Hiếu bày tỏ sự tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên các nhiệm vụ chính trị được giao của đảng bộ phường Tam Thắng. Đồng thời, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà đảng bộ phường đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu cũng gợi mở một số vấn đề: sau đại hội, Đảng bộ phường cần rà soát, bổ sung, tiếp thu những ý kiến thảo luận tại đại hội để hoàn thiện chương trình dự thảo hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần I. Từng bước đào tạo, bồi dưỡng, nâng tầm trình độ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, với mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Thắng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Phường cần có giải pháp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tháo gỡ các khó khăn của các dự án tồn đọng ở địa phương để sớm đưa các dự án vào hoạt động. Phường cần làm tốt công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

