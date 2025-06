Chiều 4/6, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2025 Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cùng dự có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Ngô Khánh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Công tác tuyển quân năm 2025 đạt 100% chỉ tiêu 3 cấp, đảng viên chính thức đạt 1,53%. Ra quân huấn luyện và phát động cao điểm thi đua “thần tốc, quyết thắng”, hoàn thành tốt huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức huấn luyện dự bị động viên đạt 90,47%, dân quân tự vệ đạt 65,54% kế hoạch năm, đảm bảo an toàn.

Đảng ủy quân sự tỉnh tiến hành giải thể, sáp nhập, tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị. Đơn vị cũng tập trung triển khai chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về tinh, gọn hệ thống chính trị gắn với xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Đồng thời, hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 cấp cơ sở trực thuộc theo kế hoạch; rà soát bổ sung quy hoạch, kiện toàn Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cấp ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh địa phương. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Không để bị đứt gãy, ảnh hưởng tới nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong quá trình sáp nhập. Tập trung xây dựng Ban CHQS phòng thủ khu vực và tổ chức lại Ban CHQS cấp xã khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai các Quyết định thành lập tổ chức Đảng mới, kiện toàn tổ chức xây dựng quy chế, quy định. Đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tinh thần, giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các cán bộ bị tác động do sáp nhập, tổ chức lại đơn vị.

