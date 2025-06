Trui rèn bản lĩnh vững vàng

Trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đặc biệt trong những thời điểm mang tính bước ngoặt.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ huy chung đợt luyện tập trên biển với lực lượng lực lượng Cảnh sát biển Indonesia ngoài khơi biển Vũng Tàu, tháng 10/2024.

Vững chính trị, giỏi chuyên môn

Năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 được minh chứng rõ nét qua các hoạt động thực tiễn. Điển hình là sự việc đầu tháng 11/2024, khi tàu CSB 8005 thuộc Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin khẩn cấp. Trên tàu cá BV 4643 TS (do ông Trần Văn Tín làm thuyền trưởng), một thuyền viên không may bị tai nạn lao động gãy đốt ngón tay, máu chảy nhiều, nguy cơ nhiễm trùng cao. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế tàu CSB 8005 đã nỗ lực tiếp cận tàu cá một cách nhanh chóng, kịp thời sơ cứu, cố định vết thương và cho nạn nhân sử dụng kháng sinh liều cao. Chỉ khoảng 2 giờ sau, sức khỏe nạn nhân đã ổn định và được bàn giao cho tàu BV 4643 TS để tiếp tục đưa vào bờ theo dõi, điều trị.

Trực tiếp tham gia ứng cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển, Thượng úy Đoàn Văn Quang, Chính trị viên tàu CSB 2011, chia sẻ: “Đồng hành với ngư dân trên biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính Cảnh sát biển. Mỗi trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển được cứu thành công, anh em chiến sĩ ai cũng vui mừng như cứu chính người thân của mình”.

Từ năm 2019 đến nay, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức 55 chuyến tàu làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì thực thi pháp luật trên biển; chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá 84 vụ án về ma túy, ra quyết định khởi tố 34 vụ án hình sự; xử lý thông tin 772 vụ việc liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; trực tiếp điều động 25 lượt tàu, cấp cứu, cứu nạn, hỗ trợ y tế 325 người...

Ngoài nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn rộng lớn và tình hình vi phạm pháp luật trên biển diễn biến phức tạp, thậm chí có những đối tượng chống đối manh động, hoạt động tinh vi, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 vẫn luôn giữ vững nguyên tắc hành động: “Chủ động-Linh hoạt-Đúng pháp luật-Không để bị động, bất ngờ”.

Đơn cử, qua công tác trinh sát, hoạt động nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn và kết hợp nguồn tin từ người dân, vào lúc 17h ngày 27/11, tại trước hẻm số 7 đường Phước Thắng (Phường 12, TP.Vũng Tàu), BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ trì, phối hợp với Hải đội 3 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và Công an Phường 12 (TP.Vũng Tàu) bắt quả tang P.V.N (sinh năm 1993, trú tỉnh An Giang) là thuyền viên tàu cá đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 gói nylon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt. P.V.N khai đó là ma túy tổng hợp dạng đá, tàng trữ để bán lại cho các con nghiện là thuyền viên trên tàu cá và tàu hàng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 luyện tập bắn súng trên biển.

Bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, nhấn mạnh: “Trước những chuyển động không ngừng của tình hình Biển Đông, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 là phải không ngừng đổi mới tư duy, cập nhật kiến thức, ứng dụng hiệu quả công nghệ mới; nâng cao năng lực phân tích, dự báo và bản lĩnh xử lý các tình huống chưa có tiền lệ”.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ với ngư dân, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác được xem là yếu tố quyết định để xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trên biển. Đây vừa là “tai mắt”, vừa là hậu phương vững chắc cho lực lượng Cảnh sát biển hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên Vùng Cảnh sát biển 3 vẫn luôn xứng đáng là lực lượng trung kiên, tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên mặt trận bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Lê Văn Tú khẳng định.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH-ĐỨC ĐỊNH