Phát huy vai trò của báo chí trong kỷ nguyên mới

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), sáng 18/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Báo chí là kênh thông tin chính thống

Phát biểu đề dẫn hội thảo, ông Đỗ Hữu Hiền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, qua gần 35 năm thành lập và phát triển, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế phát triển nhanh, vững chắc; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được tăng cường…

Những thành tựu đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, định hướng sâu sắc từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các bộ, ngành Trung ương. Sự quan tâm lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng DN, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh và sự đồng hành của các cơ quan báo chí, lực lượng người làm báo hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, đội ngũ phóng viên, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh hoạt động tích cực và là kênh truyền thông chính thống trong việc thông tin tuyên truyền về tỉnh. Trong đó, các cơ quan báo chí tích cực đồng hành, phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các cơ quan báo chí cũng giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp, văn hóa, truyền thống vùng đất, con người, những điểm sáng nổi bật, các tiềm năng, thế mạnh và khát vọng vươn lên hòa nhập, phát triển của tỉnh. Báo chí kịp thời thông tin toàn diện, đậm nét những sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của tỉnh; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển…

Tăng cường phối hợp tuyên truyền

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định, các cơ quan báo chí, phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh đã tích cực đồng hành với tỉnh trong việc thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách, thành tựu, kết quả đạt được của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời đề xuất các giải pháp để báo chí thực sự đồng hành với sự phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Nhà báo Nguyễn Văn Tiện, Phó Tổng biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, để phát huy vai trò nòng cốt của báo Đảng địa phương trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, dẫn dắt thông tin, Ban Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tăng cường tự đào tạo nội bộ. Cùng với đó, cử cán bộ, biên tập viên, phóng viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị để nâng cao trình độ chuyên môn và chính trị, đáp ứng yêu cầu công việc.

Các tham luận gửi tới hoặc phát biểu tại hội thảo đã đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, giúp chúng tôi nhận thấy rõ hơn vai trò dẫn dắt thông tin, định hướng dư luận của báo chí chính thống. Nội dung đề xuất tập trung vào các nhóm giải pháp: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo và quản lý báo chí; nâng cao chất lượng công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nâng cao chất lượng công tác theo dõi, nắm bắt, xử lý thông tin báo chí; công tác phối hợp trong định hướng, xử lý sự cố báo chí, truyền thông; cơ quan báo chí địa phương đáp ứng yêu cầu dẫn dắt, định hướng thông tin các vấn đề liên quan đến tỉnh. (Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy)

Ngoài ra, Ban Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu còn tích cực gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương để trao đổi về việc chủ động cung cấp thông tin cho báo Đảng địa phương, nhất là những thông tin về các vụ việc nhạy cảm, vụ việc nóng, được dư luận quan tâm nhằm chủ động dẫn dắt thông tin, định hướng dư luận trên báo chí chính thống.

Bà Lâm Thị Xuân Hương, Trưởng phòng Thông tin-Báo chí-Xuất bản (Sở VH-TT-DL) đề nghị các cơ quan báo chí cần đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, nên tập trung vào các câu chuyện kể về văn hóa, lịch sử và con người địa phương, như hành trình khám phá Nhà tù Côn Đảo hay nét độc đáo của làng nghề truyền thống làng bún Long Kiên, làng nấu rượu Hòa Long. Các bài viết, video cần được đầu tư có chiều sâu, kết hợp yếu tố cảm xúc để tạo sức hút. Cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua việc tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng viết bài, sản xuất nội dung số và sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa Sở VH-TT-DL và các cơ quan báo chí để kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai lệch.

