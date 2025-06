Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng cháy, chữa cháy

Chiều 4/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC)”. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 77/77 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); 9 mô hình cụm cơ quan, DN an toàn PCCC; 20 khu dân cư an toàn PCCC; 727 tổ liên gia an toàn PCCC; 253 điểm chữa cháy. Qua đó đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa, làm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đặc biệt, không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác PCCC; triển khai đầy đủ, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH, nhất là Chỉ thị số 47 và Kết luận số 02 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thực hiện tốt công tác “phòng là chính”, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, kỹ năng PCCC và CNCH; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC...

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 4 tập thể, 6 cá nhân; Công an tỉnh tặng Giấy khen 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN