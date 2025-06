Ngày 16/6, Công an tỉnh tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cuốn “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (1945-2025)”.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Việc biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (1945-2025)” là một công trình khoa học cấp Bộ.

Công trình không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đóng góp to lớn của Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giáo dục truyền thống, tuyên truyền, lan tỏa những chiến công, thành tích vẻ vang trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Từ đó, rút ra những kinh nghiệm quý báu để vận dụng vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

​​Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng tư vấn, nghiệm thu nhất trí, đánh giá cao những kết quả công trình “Lịch sử Đảng bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (1945-2025)” đã đạt được.

Đồng thời, đưa ra những ý kiến góp phần làm đầy đủ, chính xác và khoa học hơn một số vấn đề trong bản thảo. Sau khi bỏ phiếu đánh giá đề tài, Hội đồng thống nhất nghiệm thu thông qua và đánh giá xếp loại xuất sắc.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - TRUNG HOAN