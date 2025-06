Đề xuất nhiều kiến nghị sâu sắc nhằm hoàn thiện pháp luật về tương trợ tư pháp và ứng phó tình trạng khẩn cấp

Sáng 23/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự và Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp. Tại tổ thảo luận số 4, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, đi vào chiều sâu chuyên môn và thực tiễn thi hành pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Kiến tạo hành lang pháp lý minh bạch, hiệu quả để bảo vệ quyền lợi công dân Việt Nam ở nước ngoài

Đại biểu Nguyễn Thị Yến: Kiến tạo hành lang pháp lý minh bạch, hiệu quả để bảo vệ quyền lợi công dân Việt Nam ở nước ngoài

Phát biểu tại tổ, bà Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh – khẳng định việc tách bạch và xây dựng hai đạo luật riêng về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và hình sự là bước tiến quan trọng về mặt lập pháp. Việc này vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, vừa bảo đảm tính chuyên sâu trong quản lý, thực thi pháp luật tư pháp, đặc biệt trong bối cảnh các vụ việc có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều và phức tạp.

Đối với Dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, bà Yến đề xuất cụ thể 7 nội dung, trong đó nhấn mạnh: cần làm rõ tiêu chí pháp lý trong áp dụng luật nước ngoài (Điều 5), cơ chế xác nhận thời điểm nhận thông báo để bảo đảm quyền miễn trừ (Điều 9), lộ trình thực hiện nộp hồ sơ điện tử (Điều 16), quy trình sử dụng kết quả tương trợ (Điều 22), trách nhiệm bảo mật và an ninh thông tin khi lấy lời khai trực tuyến (Điều 23), nguyên tắc xử lý trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định (Điều 25), và kiến nghị sửa đổi đồng bộ Luật Tố tụng hành chính (Điều 34).

Quang cảnh phiên thảo luận tổ.

Về Dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, đại biểu đề nghị cần có định nghĩa cụ thể về "vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài" (Điều 3), xác định rõ trách nhiệm về ngôn ngữ và dịch thuật hồ sơ tương trợ (Điều 7), quy định thời hạn lập – gửi yêu cầu (Điều 20), bổ sung quyền của người bị điều tra theo yêu cầu nước ngoài, cũng như thiết lập cơ chế giám sát, thống kê hiệu quả hoạt động tương trợ.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng: Bảo đảm tính chủ động, thống nhất và hiệu lực thực thi trong tình huống khẩn cấp

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu thảo luận tổ.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tham gia góp ý sâu sắc đối với Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp. Theo ông, việc xây dựng đạo luật này là vô cùng cần thiết để kịp thời ứng phó với các loại hình khẩn cấp trong thực tế, bao gồm thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, chiến tranh, an ninh mạng và các sự kiện có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội và tính mạng người dân.

Đại biểu Hùng góp ý cụ thể 8 điều luật, trong đó tập trung vào những điểm còn bất cập trong khái niệm, phân loại tình trạng khẩn cấp, thẩm quyền ban hành, cơ chế điều phối, chế độ thông tin, trang bị vật tư, quy trình xử lý tình huống, cũng như mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương. Đặc biệt, ông kiến nghị bổ sung rõ trách nhiệm pháp lý khi chậm trễ ban hành hoặc triển khai tình trạng khẩn cấp, bảo đảm không bị động, lúng túng như đã từng xảy ra trong một số giai đoạn dịch bệnh hoặc thiên tai nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất nghiên cứu bổ sung chế tài đối với hành vi trục lợi chính sách trong bối cảnh khẩn cấp, cũng như các quy định về huy động lực lượng vũ trang, y tế, dân quân và các tổ chức xã hội tham gia ứng phó.

Những phát biểu tại tổ của các đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được các thành viên trong tổ thảo luận ghi nhận cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự am hiểu sâu sắc và đóng góp thực chất vào quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật.

CHÂU VŨ – PHÚC LƯU