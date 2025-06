Đại biểu HĐND kiểm tra thực địa sau phản ánh của cử tri

Ngày 12/6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã TXCT các địa phương.

Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh kiểm tra thực tế tuyến đường Bình Linh (thôn 4, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) sau phản ánh của cử tri về tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do không có tấm đan ở mương thoát nước. Ảnh: MẠNH QUÂN

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Tại buổi TXCT, cử tri Nguyễn Quốc An (thôn 4, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) phản ánh tuyến đường Bình Linh thuộc địa bàn thôn 4 có lưu lượng người và phương tiện rất đông, trong đó có nhiều HS. Tuy nhiên, mặt đường nhỏ, hai bên mương sâu chưa có tấm đan nên tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng lắp đặt tấm đan để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong khi đó, cử tri Phạm Thị Thùy Ân (thôn 4, xã Bình Trung) phản ánh ngã tư đường 765 giao với đường Mỹ Xuân-Hòa Bình có lưu lượng xe đông, nhiều xe có tải trọng lớn, chạy tốc độ cao. Hàng ngày, người dân địa phương, học sinh đi qua ngã tư khá đông nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn. “Đề nghị cơ quan chức năng làm vòng xoay tại ngã tư này để điều tiết phương tiện, giảm tai nạn giao thông”, cử tri Ân nói.

Cũng liên quan đến vấn đề an toàn giao thông tại ngã tư đường 765 với đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao, cử tri Nguyễn Quốc An (xã Bình Trung) phản ánh vị trí lắp biển báo hiệu khu dân cư gần ngã tư chưa hợp lý, cơ quan chức năng cần điều chỉnh phù hợp để để đảm bảo an toàn giao thông.

Tiếp nhận phản ánh, ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh cùng lãnh đạo địa phương và các ban, ngành liên quan đã đến hiện trường tuyến đường Bình Linh và ngã tư đường 765 để khảo sát. Tổ đại biểu đã ghi nhận thực tế hiện trường và thu thập thông tin, tài liệu liên quan để có báo cáo cơ quan liên quan, đề xuất hướng xử lý trong thời gian tới.

Thi công công trình gây hư hại nhà dân

Cử tri Trần Văn Hoàng (KP.Phước Long, phường Tân Hòa, TP.Phú Mỹ) phản ánh tình trạng thi công đường 991B gây rung lắc, hư hại một số công trình nhà dân. Cử tri kiến nghị chính quyền hỗ trợ người dân yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp giảm ảnh hưởng cuộc sống người dân khi thi công công trình, đồng thời bồi thường thiệt hại do quá trình thi công gây ra.

Cử tri Hồ Ngọc Chính (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) phản ánh đơn vị thi công các tuyến mương thoát nước trên địa bàn xã kéo dài, đào xới hai bên đường để những hố sâu trong thời gian dài không hoàn thiện gây nhếch nhác và tiềm ẩn nguy hiểm khi người dân lưu thông.

Cắt tỉa cây xanh, bảo đảm an toàn cho người dân

Cử tri Trần Mạnh Hùng (TT.Đất Đỏ, huyện Long Đất) kiến nghị việc dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh dọc Tỉnh lộ 52, QL55 để hạn chế tối đa cây gẫy, đổ, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Cử tri Hùng cho biết thêm, trên tuyến đường nông thôn có một số trụ điện, dây điện bị cây mọc che bít đường dây, đề nghị cơ quan chức năng cắt tỉa cây tránh gây chập, cháy, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

Hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Cử tri Nguyễn Văn Nam (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) kiến nghị cần có chính sách trợ cấp, phụ cấp hợp lý hơn đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo ông Nam, đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, nhưng chế độ chính sách dành cho họ vẫn chưa tương xứng.

Đồng thời, ông cũng đề nghị cần rà soát, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho lực lượng công an xã bán chuyên trách khi nghỉ việc, đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

NHÓM PV THỜI SỰ