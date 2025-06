Công nhận đường Hồ Chí Minh trên biển là di tích quốc gia đặc biệt

Sáng 12/6, UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu gồm: ông Bùi Chí Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành dâng hương tại Bia tưởng niệm Bến Lộc An.

Các đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm.

Bến Lộc An là một trong những đầu cầu tiếp nhận vũ khí do Trung ương chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong kháng chiến chống Mỹ, di tích Bến Lộc An là một trong những nơi tiếp nhận vũ khí của Đoàn 125 Hải quân.

Các đại biểu mặc niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tại Bến Lộc An.

Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện Xuyên Mộc nói riêng và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo vượt qua sự phong tỏa của địch, tổ chức 3 chuyến tàu cập bến thành công, vận chuyển được 109 tấn vũ khí, phá tan hàng loạt ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - Ngụy, góp phần làm nên chiến thắng Bình Giã vang dội năm 1965 và cuộc đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc Việt Nam.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển cho ông Phan Khắc Duy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc.

Từ những đóng góp, giá trị lịch sử của Bến Lộc An cùng với các Bến K15 (Hải Phòng), Vũng Rô (Phú Yên), Vàm Lũng (Cà Mau) đã được Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 1473/QĐ-TTg ngày 26/11/2024 xếp hạng Di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trên biển là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh, đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, Đảng bộ và Nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như huyện Xuyên Mộc vinh dự, tự hào, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm ngày càng lớn trước nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị của một di sản cấp quốc gia đặc biệt. Đồng thời, tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của cha anh đã làm nên đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần quan trọng giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước 30/4/1975.

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày các tư liệu, hiện vật lịch sử liên quan đến di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT-DL và UBND huyện Xuyên Mộc cùng các ngành, các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động có phương án bảo vệ, phát huy giá trị di tích theo hướng giữ gìn, bảo tồn tối đa các yếu tố nguyên gốc cấu thành di tích; tăng cường truyền thông, quảng bá để di tích trở thành sản phẩm du lịch của địa phương.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cần chú trọng nội dung giáo dục truyền thống, ý nghĩa lịch sử; tổ chức về nguồn cho học sinh, thanh thiếu niên về di tích quốc gia đặc biệt Hồ Chí Minh trên biển.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG