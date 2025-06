Công an tỉnh tổ chức gặp mặt Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 3/6, Công an tỉnh tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) các cơ quan báo chí, các phóng viên địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh luôn xác định báo chí có vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan báo chí là nguồn động viên lớn, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực về lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Lương Đức Minh nhấn mạnh, thời gian qua, công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng luôn nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Nhiều tác phẩm báo chí đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tội phạm; đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Minh mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh. Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh sẽ phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, hỗ trợ báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tinh thần cảnh giác và ý thức tham gia phòng, chống tội phạm trong nhân dân.

Tin, ảnh: MẠNH VŨ