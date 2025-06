Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Bứt phá để dẫn dắt không gian phát triển vùng

Chiều 20/6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Tham gia phiên thảo luận, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có bài phát biểu thể hiện rõ lập trường đồng thuận, đồng thời phân tích sâu sắc tính cấp thiết, hiệu quả và tầm chiến lược của việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án quan trọng này.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại phiên họp.

Mở đầu bài phát biểu, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng khẳng định cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm quốc gia mà còn là tuyến kết nối chiến lược giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải và trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư trong giai đoạn hiện nay là cần thiết và hợp lý nhằm cập nhật kịp thời các yếu tố phát sinh thực tiễn, bảo đảm hiệu quả khai thác, an toàn công trình và tính đồng bộ của toàn tuyến.

Về điều chỉnh tổng mức đầu tư theo khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 59 của Quốc hội, đại biểu Hùng cho biết việc nâng tổng mức từ 17.837 tỷ đồng lên 21.551 tỷ đồng là kết quả của việc kiểm đếm, áp giá và cập nhật đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thực tế của từng địa phương. Đây là sự điều chỉnh mang tính khách quan, minh bạch, thể hiện tinh thần linh hoạt và kịp thời trong quản lý đầu tư công, đặc biệt trong bối cảnh biến động giá cả và yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.

Đáng chú ý, đại biểu cũng đánh giá cao sự chủ động và quyết tâm chính trị của các địa phương, đặc biệt là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong việc cam kết cân đối ngân sách để đáp ứng phần vốn tăng thêm. Đây không chỉ là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành giữa Trung ương và địa phương trong thúc đẩy hạ tầng chiến lược.

Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên họp.

Một điểm sáng nổi bật được đại biểu Hùng đề cập là việc bổ sung nút giao khác mức liên thông với tuyến đường ĐT.991 (Mỹ Xuân - Ngãi Giao). Theo ông, hạng mục này sẽ góp phần gia tăng tính kết nối liên vùng, tạo động lực cho phát triển các khu công nghiệp và đô thị trọng điểm Phú Mỹ - Châu Đức - Bà Rịa. Đây là một bước đi phù hợp với quy hoạch tổng thể vùng Đông Nam Bộ và tầm nhìn phát triển dài hạn của Chính phủ.

Về tiến độ triển khai, đại biểu thông tin: Dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đảm nhiệm với chiều dài 19,5 km đã được khởi công đồng loạt cùng 4 dự án giao thông trọng điểm quốc gia vào ngày 18/6/2023. Nhờ sự nỗ lực cao độ của các bên, tuyến đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4/2025 - vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng và sớm hơn 6 tháng so với yêu cầu tại Nghị quyết số 90 năm 2022 của Chính phủ. Thành tựu này là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận từ Nhân dân vùng dự án. “Với đà này, mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 là hoàn toàn khả thi” - đại biểu nhấn mạnh.

Từ những phân tích thuyết phục trên, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng trân trọng đề nghị Quốc hội chấp thuận thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1), đáp ứng kỳ vọng phát triển vùng, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công và mở rộng không gian kinh tế chiến lược phía Nam.

CHÂU VŨ - PHÚC LƯU

(Từ Hà Nội)