Bảo đảm tính thống nhất trong quản lý Nhà nước về năng lượng nguyên tử

Ngày 4/6, tiếp tục chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp.

Báo cáo một số vấn đề lớn về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày nêu rõ liên quan đến quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử (Điều 8 dự thảo luật sau tiếp thu, chỉnh lý), tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo luật đã chỉnh lý quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Chính phủ phân công một cơ quan làm đầu mối giúp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (cơ quan pháp quy hạt nhân), bảo đảm phù hợp với thể chế chính trị-hành chính quốc gia và thông lệ quốc tế.

Dự thảo luật cũng quy định cơ quan pháp quy hạt nhân phải có cơ quan chuyên môn (cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia) chịu trách nhiệm xuyên suốt và tham mưu, giúp quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, an toàn, an ninh hạt nhân, thanh sát hạt nhân và các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của luật này và pháp luật khác có liên quan; được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân trong trường hợp cần thiết. Quy định này bảo đảm tính độc lập phù hợp với bối cảnh của nước ta và khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng, cơ quan đầu mối giúp quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đóng vai trò là cơ quan pháp quy hạt nhân và phải có cơ quan chuyên môn để giúp việc. Do vậy, quy định như dự thảo luật là phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời, đề nghị không quy định cụ thể nội dung này trong dự thảo luật.

Liên quan đến tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo luật với hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án không quy định chi tiết nội dung về thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạt nhân trong dự thảo luật này mà để điều chỉnh trong Luật Đầu tư.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra và các ĐBQH.

Trong số đó, bảo đảm thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy định 178-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; rà soát kỹ lưỡng về kỹ thuật lập pháp; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp về các vấn đề: điều khoản thi hành; quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử; vận chuyển nhiên liệu phóng xạ; nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân; quy hoạch địa điểm xử lý, chôn cất chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; các quy định liên quan đến nhà máy điện hạt nhân; bồi thường thiệt hại bức xạ, thiệt hại hạt nhân phù hợp với hướng dẫn của IAEA và Công ước Vienna năm 1997.

XUÂN NGUYỄN