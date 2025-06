400 cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị thông tin thời sự

Sáng 3/6, 400 cán bộ, đảng viên Đảng bọ các cơ quan Đảng tỉnh đã tham dự Hội nghị thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2025.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, 400 cán bộ, đảng viên được Trung tá, Tiến sĩ, Giảng viên chính Lê Hoàng Việt Lâm, Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, quan hệ hợp tác và đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới; những nội dung quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Trung tá, Tiến sĩ, Giảng viên chính Lê Hoàng Việt Lâm, Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cung cấp thông tin chính thống về tình hình thời sự nổi bật trong thời gian qua.

Cùng với đó, các cán bộ, đảng viên được thông tin về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU