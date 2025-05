Ngày 8/5, Công an tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ, Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật - hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: "Sự hy sinh của Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật là minh chứng sống động cho tinh thần Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đảng, Nhà nước và Nhân dân sẽ mãi mãi ghi nhớ, tri ân liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật”.

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao hỗ trợ cho thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Phó Giám đốc gửi tới thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật lời chia buồn sâu sắc. Đồng thời, mong gia đình tiếp tục vững vàng trên chặng đường phía trước.

Dip này, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao hỗ trợ 1 tỷ đồng; Công an TP.Đà Nẵng tặng 10 triệu đồng đến gia đình Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật.

