Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

Trong không khí hào hùng khi đất nước tổ chức những ngày lễ lớn của dân tộc tháng 4, tháng 5, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh về những việc làm của thế hệ trẻ để thắp lên ngọn lửa tri ân và viết tiếp câu chuyện hòa bình.

* Phóng viên: Tháng 4, tháng 5 được coi là “mùa của ký ức”, để mỗi người Việt Nam thành kính hướng về cội nguồn, tri ân lớp lớp cha anh đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Dịp này, thế hệ trẻ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có những hoạt động ý nghĩa nào để hưởng ứng, thưa chị?

- Chị Nguyễn Thị Tuyết Kha: Cùng tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương - bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, thanh niên đã tổ chức hoạt động thắp nến tri ân, huy động hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, thắp hương, nến tại các nghĩa trang, bia, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Đồng thời tổ chức các chương trình về nguồn trong tại các địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh… Các hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn những hy sinh của cha ông trong quá khứ.

Trong thời gian qua, Đoàn - Hội - Đội các cấp cũng đã phát động nhiều phong trào sáng tạo, gắn liền với việc giáo dục lịch sử. Nhiều mô hình hay như "Sân khấu hóa lịch sử", "Một giờ học lịch sử sống", "Hành trình đến địa chỉ đỏ" đã giúp thanh thiếu nhi hiểu hơn về lịch sử, truyền cảm hứng yêu nước đến học sinh bằng hình thức sinh động.

Ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện cho thế hệ tham gia kháng chiến trao cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, đại diện tuổi trẻ của tỉnh.

* Mới đây, trong chương trình “Vững bền một dải non sông” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, chị là người đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đón nhận cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh do ông Trần Văn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy trao tặng. Cảm xúc của chị như thế nào khi đón nhận cuốn sách này?

- Tôi rất tự hào khi được đại diện cho thế hệ của tỉnh nhà đón nhận cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Cuốn sách này không chỉ là những trang giấy ghi chép lại sự kiện, mốc son chói lọi mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha ông, những người đã không tiếc máu xương để giữ vững từng tấc đất quê hương và cho sự phát triển hôm nay.

Hành động này tượng trưng cho việc chuyển giao niềm tin, lý tưởng cách mạng, thể hiện sự kỳ vọng của thế hệ đi trước rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp bước cha anh, kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

* Theo chị, sứ mệnh của thế hệ trẻ là gì khi được thế hệ đi trước chuyển giao niềm tin và lý tưởng?

- Với sứ mệnh là chủ nhân tương lai, là rường cột của nước nhà, tôi cho rằng mỗi đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà cảm thấy vinh dự và xúc động khi được thế hệ đi trước trao truyền lại những ký ức hào hùng của cha ông trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối và làm rạng rỡ hơn truyền thống đó. Chúng tôi sẽ gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang ấy bằng những hành động cụ thể: học tập tốt, sống có lý tưởng, tình nguyện vì cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển tỉnh nhà bằng trí tuệ, sáng tạo và lý tưởng cống hiến.

* Những hành động cụ thể của tuổi trẻ tỉnh nhà để viết tiếp câu chuyện hòa bình là gì, thưa chị?

- Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ đi trước. Giữ gìn và phát triển nền hòa bình ấy lại là trách nhiệm của những người trẻ.

Không để quá khứ trở thành hoài niệm, tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp sức mình để “viết tiếp câu chuyện hòa bình” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và mang ý nghĩa sâu sắc. Đó là những buổi sinh hoạt truyền thống, những chuyến về nguồn, là những ngọn nến tri ân, hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và lan tỏa các giá trị lịch sử thông qua mạng xã hội, các hoạt động cộng đồng.

Mỗi hành động dù nhỏ, đều là một phần trong hành trình gìn giữ hòa bình và phát triển đất nước, quê hương.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi!

