Tạo thuận lợi để người dân tham gia xây dựng Hiến pháp

Để bảo đảm quyền được tham gia xây dựng pháp luật của mọi công dân, lực lượng công an toàn tỉnh đã trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hướng dẫn người dân góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013, thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Đến tận nhà dân hướng dẫn tận tình

Từ ngày 9/5, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh ra quân "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hướng dẫn người dân góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, định danh tổ chức, doanh nghiệp... trên VNeID.

Sáng 11/5, sau khi được Công an phường 2 (TP.Vũng Tàu) hướng dẫn góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên VNeID, bà Nguyễn Thị Hồng (trú phường 2) nói: “Tôi bận đi làm nên chưa tích hợp các loại giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử. Khi được cán bộ công an đến tận nhà hướng dẫn nhiệt tình, tôi đã thực hiện xong. Tôi rất hài lòng với cách làm việc vì dân của lực lượng công an. Việc góp ý sửa đổi Hiến pháp rất cần thiết, giúp dân thể nói lên được nguyện vọng của mình”.

Tương tự, bà Lê Thị Thu (trú đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu) nói: “Tôi đã có định danh điện tử mức 2, nhưng chưa tích hợp các loại giấy tờ vào tài khoản. Nay được công an khu vực đến tận nhà hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng, tôi thấy rất tiện lợi. Thông qua đó, tôi có thể tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp một cách thuận lợi”.

Trung tá Đoàn Văn Dung, Trưởng Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu) cho biết, tại 4 khu phố trên địa bàn có 4 tổ công tác do cảnh sát khu làm tổ trưởng phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng… đến từng nhà dân để hướng dẫn góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ vào VNeID. Đối với người dân chưa có tài khoản VNeID mức độ 2 thì được hướng dẫn đến các điểm hỗ trợ cấp định danh điện tử.

“Chúng tôi đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khu phố trong việc hoàn thành lấy ý kiến góp ý của người dân. Do đó, lực lượng công an phường và các lực lượng khác làm việc bất kể ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Trung tá Đoàn Văn Dung nói.

Theo Công an tỉnh, từ ngày 9 đến 11/5, lực lượng công an toàn tỉnh đã hướng dẫn 65.965 người dân tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013.

Bảo đảm quyền được tham gia xây dựng pháp luật của Nhân dân

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết, đây là lần đầu tiên Quốc hội cho phép lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua ứng dụng VNeID, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi người dân đều có thể tham gia đóng góp ý kiến.

Công tác lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID là một sự kiện chính trị sâu rộng của toàn xã hội; huy động trí tuệ, tâm huyết và tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn dân trong việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, bảo đảm Hiến pháp phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, qua đó tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin giả, xấu, độc ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương và quá trình triển khai lấy ý kiến Nhân dân; chú trọng lan tỏa, “phủ xanh” thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng.

Trước đó, ngày 9/5, tại hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID, Công an tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 90% công dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đang hoạt động được tham gia ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Bên cạnh đó, kết hợp việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với việc cấp tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 cho 100% công dân đủ điều kiện đang cư trú trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, định danh tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã… theo kế hoạch của tỉnh.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách, trọng tâm của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Công an tỉnh nói riêng. Để công tác lấy ý kiến người dân được triển khai có hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ đề ra, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN