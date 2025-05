Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Cảnh sát biển

Thời gian qua, tuổi trẻ Hải đoàn 32 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) đã triển khai hiệu quả mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, góp phần nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu và hệ số kỹ thuật của tàu, xuồng, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí trong toàn đơn vị.

Hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng và làm chủ trang thiết bị, vũ khí hiện đại trên tàu cho cán bộ, chiến sĩ trẻ.

Truyền lửa nghề

Tại khoang máy tàu CSB 8021, trong điều kiện nóng nực, tiếng động cơ vang dội, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên vẫn miệt mài thực hiện các thao tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc. Gạt đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, nhân viên máy tàu Dương Văn Thuận vừa kiểm tra máy móc vừa chỉ dẫn cho các đoàn viên thanh niên về công năng, nguyên lý hoạt động cùng những lưu ý đối với từng bộ phận, trang thiết bị…

“Hệ thống máy móc là trái tim của con tàu. Trong điều kiện khắc nghiệt của biển cả, việc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng là nhiệm vụ then chốt. Với tinh thần "cấp trên dạy cấp dưới, người đi trước chỉ bảo người đi sau", chúng tôi luôn truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức để thế hệ trẻ làm chủ thiết bị, tiếp nối nhiệm vụ”, anh Thuận chia sẻ khi truyền đạt kinh nghiệm trong "Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản".

Tại các vị trí, khu vực khác của tàu như boong điều khiển, trang thiết bị kỹ thuật, sân đáp trực thăng…, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đều tập trung say mê tìm hiểu, học hỏi. Bởi chỉ một sai sót nhỏ, một sự chủ quan lơ là sẽ ảnh hưởng đến cả tập thể, cả con tàu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung úy Vũ Trường Giang, Phó Trưởng ngành Cơ điện, Phó Bí thư Chi đoàn tàu CSB 8021 cho biết: “Mô hình "Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản" giúp đoàn viên thanh niên chúng tôi có cơ hội học tập, nâng cao trình độ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các anh em trong đơn vị".

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 32 (Vùng Cảnh sát biển 3) bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong khoang máy tàu.

Chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ

Thiếu tá Nguyễn Văn Ánh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Hải đoàn 32 cho biết, trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển được phân công quản lý, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 32 xác định một trong những giải pháp then chốt là nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, trong đó chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn đơn vị.

Cơ quan Hậu cần kỹ thuật đã tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng Hải đoàn thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” nhằm bảo đảm các tàu, xuồng, hệ thống vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật luôn hoạt động trơn chu, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trên biển.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 600 lượt đoàn viên thanh niên Hải đoàn 32 đã tham gia bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật của 49 lượt tàu, xuồng và 40 lượt xe ô tô. Cán bộ, chiến sĩ trẻ cũng trực tiếp xử lý những hư hỏng nhỏ, gõ rỉ, sơn sửa các vị trí xuống cấp, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kéo dài tuổi thọ trang bị và tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho ngân sách Nhà nước.

“Thực tế cho thấy, qua triển khai thực hiện mô hình đã góp phần bảo đảm, nâng cao hệ số kỹ thuật phương tiện, vũ khí trang bị. Đặc biệt, thông qua mô hình này, đoàn viên thanh niên có thêm cơ hội học hỏi, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị và chuyên môn kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”, Thiếu tá Nguyễn Văn Ánh nhận định.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH