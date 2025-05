Khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ biên giới quốc gia

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng tỉnh (5/5), Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có cuộc trao đổi với Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh về vai trò của lực lượng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

* Phóng viên: Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, theo ông, đâu là dấu ấn nổi bật của Bộ đội Biên phòng tỉnh?

- Đại tá Đặng Cao Đạt: Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công 12 chuyên án và hơn 1.100 vụ án, bắt giữ hơn 1.500 đối tượng, giải cứu 5 nạn nhân khỏi nạn buôn người; thu thập hơn 2.000 nguồn tin báo về trật tự an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính 813 vụ với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị còn đẩy mạnh nghiệp vụ trinh sát nhằm phòng, chống tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia, qua đó đã phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hơn 100 vụ liên quan đến an ninh trật tự, an ninh nông thôn và hoạt động tôn giáo, hoạt động chống đối chính trị…

Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho người dân trong chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2025.

Đặc biệt, 50 năm qua, đã có 2 đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân là Đội Trinh sát vũ trang tỉnh Bà Rịa - Long Khánh và Đồn Biên phòng 484 - Bình Châu. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì và 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được các cấp, ngành, địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.

* Phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện ra sao trong thời gian qua, thưa ông?

- Phát huy truyền thống "đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân", cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã luôn vun đắp, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân. Toàn lực lượng luôn quán triệt phương châm dựa vào dân để bảo vệ biên cương, hải đảo; tích cực tham gia các phong trào, chương trình, mô hình, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027"; đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025". Các nội dung này đã được thực hiện đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo.

* Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống khai thác IUU, ông có thể cho biết cụ thể việc triển khai, thực hiện ra sao?

- Triển khai quyết liệt Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ, Công điện số 49/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chống khai thác IUU, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch và xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy nhanh chóng thành lập Tổ công tác chuyên biệt do Chỉ huy trưởng làm Tổ trưởng để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang điều động 3 kíp tàu/15 cán bộ, chiến sĩ và tăng cường 22 cán bộ cho các đồn biên phòng trọng điểm để thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá từ trong bờ cho đến ngoài biển tạo thành 1 vòng khép kín, không để xảy ra trường hợp tàu cá không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động khai thác thủy sản.

Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển.

Tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản được đơn vị tập trung triển khai. Hàng ngàn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền với nội dung minh họa trực quan được đưa đến tay ngư dân, chủ tàu, góp phần nâng cao nhận thức, đồng lòng cùng chính quyền nỗ lực gỡ "thẻ vàng" EC.

* Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, ông gửi gắm điều gì đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới?

- Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn nhận thức rõ vai trò nòng cốt của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, đơn vị không ngừng đổi mới cách làm, xây dựng kế hoạch cụ thể, nâng cao mọi mặt công tác biên phòng, góp phần giữ vững bình yên khu vực biên giới và phát triển của địa phương.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trên khu vực biên giới biển đã luôn kề vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vất vả, hy sinh, kiên cường bám trụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 5/5/1975, Đồn An ninh nhân dân vũ trang Cầu Đá được thành lập, tiền thân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức, Bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, lập nhiều thành tích trong chiến đấu, xứng đáng là đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Không chỉ là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh biên giới biển, đảo, những người lính quân hàm xanh còn làm tốt công tác chăm lo đời sống người dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Riêng năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức thành công chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, qua đó đã tặng 2.500 suất quà cùng nhiều nhu yếu phẩm đến người dân khu vực biên giới với số tiền 2,5 tỷ đồng. Đơn vị còn nhận đỡ đầu 48 em học sinh theo chương trình “Nâng bước em đến trường”, hỗ trợ 4,5 triệu đồng/em/năm học.

Để xứng đáng với niềm tin yêu đó, thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường gắn bó máu thịt với Nhân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển, đảo ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

* Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này.

HÀN LẬP

(Thực hiện)