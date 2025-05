Cựu chiến binh tham gia xây dựng quê hương

Hội cựu chiến binh (CCB) các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò, uy tín trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đặc biệt là tham gia giải quyết các vấn đề thiết thân với đời sống người dân.

Cán bộ, hội viên hội Cựu chiến binh phường Long Toàn dọn vệ sinh môi trường.

Xây dựng đô thị văn minh

Trước đây, một số tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Long Toàn có tình trạng người dân bỏ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Nắm bắt thực trạng trên, cán bộ, hội viên CCB phường cùng các chi hội khu phố đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân hiểu được tác hại của hành vi này đối với môi trường sống, sức khỏe và mỹ quan đô thị.

“Mưa dầm thấm lâu”, các hộ dân dần thay đổi thói quen, hành vi xấu, để rác đúng nơi quy định. Đồng thời, các hộ còn tự nguyện đóng góp tiền để chi hội CCB các khu phố trang bị thùng rác chuyên dụng trước nhà.

“Không chỉ bỏ rác đúng nơi quy định, chúng tôi còn thay đổi nhận thức trong việc phân loại rác hữu cơ, rác khó phân hủy; ưu tiên sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày”, bà Nguyễn Thị Tám, người dân phường Long Toàn chia sẻ.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên hội CCB phường còn gương mẫu đi đầu thông qua việc thành lập Câu lạc bộ CCB tham gia bảo vệ môi trường. Thực hiện mô hình này, mỗi tuần 1 lần, cán bộ, hội viên CCB phường, các chi hội cùng bà con tổ chức dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm. Nhờ đó, các tuyến đường trên địa bàn phường ngày càng sạch, đẹp hơn.

Hội viên CCB còn là những người tiên phong trong giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Điển hình như tại phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu). Hàng tuần, nhất là vào các ngày cuối tuần, dịp lễ, Tết - thời điểm đông khách du lịch, cán bộ, hội viên CBB tham gia tuần tra cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vấn đề về an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

“Qua tuần tra, cán bộ, hội viên đã kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh việc buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; tuyên truyền hộ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán ăn niêm yết giá cũng như kịp thời phát hiện, thông báo cho lực lượng chức năng khi có vấn đề về an ninh trật tự, tội phạm…”, ông Giang Công Đàm, Chủ tịch Hội CCB phường Thắng Tam thông tin.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh TP.Vũng Tàu tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh chung tay bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp

Thời gian qua, các cấp hội CCB trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình như: “Tuyến đường CCB tự quản về vệ sinh môi trường”; “Tiếng kẻng an ninh”; “CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở”, “CCB tham gia xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư”, “Mô hình “1+2” - một gia đình CCB đảm nhận giúp đỡ, vận động hai gia đình liền kề chấp hành pháp luật… Các mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, người dân tin tưởng, ủng hộ.

Theo ông Võ Văn Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, bên cạnh việc tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách ở địa bàn dân cư, hội CCB các cấp còn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động an sinh xã hội, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Cụ thể, các hoạt động như xây sửa nhà tình nghĩa, chăm lo cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các chiến dịch hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả này đã thể hiện tấm lòng nhân ái, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về những người lính bộ đội cụ Hồ trong thời bình. “Hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh đã, đang trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội; góp phần xây dựng, phát triển địa phương ngày một giàu đẹp, văn minh hơn”, ông Võ Văn Nam khẳng định.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH