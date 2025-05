Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng 24/5, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Từ sáng sớm, các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã có mặt tại khu vực Nhà Tang lễ, dự Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và tiếc thương đối với nhà lãnh đạo đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được phủ Quốc kỳ đỏ thắm.

Trước linh cữu của đồng chí Trần Đức Lương, bên trên là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đúng 7 giờ, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ."

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chính phủ do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Trần Đức Lương và chia buồn cùng gia quyến.

Vòng hoa của các Đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương!”.

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Đức Lương còn có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người đồng chí tận tâm, trách nhiệm, có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Cùng thời gian này, Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của đồng chí Trần Đức Lương.

Lễ truy điệu đồng chí Trần Đức Lương sẽ được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ 00 cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1937; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi; thường trú tại số nhà 298, phố Vạn Phúc, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2025 (tức ngày 23 tháng 4 năm Ất Tỵ), tại Nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.