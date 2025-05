Ngày 20/5, tại Ban Chỉ huy Quân sự TP.Phú Mỹ, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành phố đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 80 học viên là các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Trong chương trình, học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề trọng tâm như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới...

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày, từ 20-24/5.

HỒNG PHÚC