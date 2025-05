Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, chiến sĩ

Ngày 5/5, Trung đoàn 261 (Quân chủng Phòng không, Không quân) đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” 2025.

“Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm nay diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Đây là đợt cao điểm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Tại buổi mít tinh, các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn 261 đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện hiệu quả “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” 2025, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi nhiệm vụ được giao.

HỒNG PHÚC