Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật, tặng quà ngư dân huyện đảo Phú Quý

Trong khuôn khổ chương trình khảo sát thực địa, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các vùng biển, đảo ven bờ, ngày 23/4, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng làm Trưởng đoàn, đã có chuyến công tác tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân huyện đảo Phú Quý.

Tại chương trình, Đoàn công tác đã đến các tàu cá đang neo đậu tại khu vực bãi Phủ - một trong những bãi đậu tàu trọng yếu của huyện đảo để gặp gỡ, thăm hỏi tình hình đời sống, làm ăn trên biển của bà con ngư dân và và trực tiếp tuyên truyền cho bà con về các nội dung quan trọng như: tình hình biển, đảo thời gian qua; Luật Biển Việt Nam; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; các quy định pháp luật, biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân huyện đảo Phú Quý.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, đoàn đã trao tặng 10 phần quà gồm các nhu yếu phẩm, áo phao và cờ Tổ quốc cho các ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại ngư trường truyền thống quanh đảo.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH