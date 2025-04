Viết tiếp bản anh hùng ca đại thắng mùa Xuân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để vươn ra biển lớn. Trong đó, tỉnh tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử hào hùng; đột phá trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; khơi thông, phát huy tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế; xây dựng các chuỗi đô thị du lịch ven biển Vũng Tàu-Long Hải-Hồ Tràm-Bình Châu; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển y tế chất lượng cao; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, triển khai hiệu quả các dự án động lực như khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, phát triển Côn Đảo thành đô thị sinh thái biển; hoàn thiện hạ tầng logistics, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường ven biển 994, đường Vành đai 3... tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, khí phách và truyền thống cách mạng sẽ được quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục phát huy mạnh mẽ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.