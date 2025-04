Trao quyết định chỉ định Đại tá Vũ Như Hà tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 4/4, tại hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng Đảng bộ tỉnh tổ chức lễ trao Quyết định số 2007-QĐNS/TW, ngày 15/3/2025 của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Vũ Như Hà (SN 1970, quê quán: huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) lần lượt kinh qua các chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an); Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP.Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU