Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội

Ngày 23/4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Long Đất tổ chức tổng kết công tác tuyển quân năm 2025.

Huyện Long Đất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2025.

Năm 2025, huyện Long Đất tuyển chọn và gọi 377 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an (Bộ Quốc phòng 312 công dân, Bộ Công an 65 công dân), đạt 100%. Công tác tuyển chọn đảng viên nhập ngũ đạt số lượng, chất lượng. Địa phương đã tuyển chọn được 6 đảng viên (5 đảng viên chính thức), đạt 1,6%, vượt 0,6% so với chỉ tiêu trên giao. Công tác chính sách hậu phương được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực.

Dịp này, Hội đồng NVQS huyện đã khen thưởng 10 tập thể, 24 cá nhân và 8 gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2025.

KIM HỒNG