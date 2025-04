Tăng trưởng quý I cao nhất trong 5 năm qua

Tình hình KTXH 3 tháng đầu năm có nhiều dấu hiệu tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý I năm 2025 tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực. Đáng chú ý, tăng trưởng quý I đạt 6,93%, mức tăng cao nhất từ năm 2020 đến nay và vượt kịch bản tăng trưởng ban đầu.

Đây là thông tin nổi bật được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3 diễn ra chiều 6/4 tại Hà Nội.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin về tình hình KTXH tháng 3 và quý I năm 2025.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, tập trung đánh giá tình hình KTXH tháng 3 và quý I năm 2025; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Hội nghị nhận định, trong quý I/2025, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Đặc biệt, Hoa Kỳ đột ngột công bố chính sách thuế quan đối ứng rất cao, gây căng thẳng thương mại leo thang, có thể gây đứt gãy chuỗi thương mại, cung ứng toàn cầu, tác động mạnh đến tăng trưởng và ổn định kinh tế toàn cầu.

Trong nước, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: (i) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; (ii) Tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương; (iii) Rà soát, hoàn thiện các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng; (iv) Triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; (v) Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn.

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh tình hình nêu trên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình KTXH tháng sau tốt hơn tháng trước, quý I năm 2025 tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực, với các kết quả nổi bật. Đáng chú ý, Tăng trưởng quý I đạt 6,93%, mức tăng cao nhất từ năm 2020 đến nay và vượt kịch bản tăng trưởng ban đầu. Cả 3 khu vực đều tăng trưởng tốt: nông nghiệp tăng 3,74%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,42%; dịch vụ tăng 7,70%.

Các địa phương đầu tầu tăng trưởng tốt: TPHCM tăng 7,51%, Hà Nội tăng 7,35% và 9 địa phương tăng trưởng 2 con số (Bắc Giang, Hòa Bình, Nam Định Đà Nẵng, Lai Châu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam).

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm: CPI bình quân quý I tăng 3,22%. Xuất, nhập khẩu tháng 3 tăng 18,2% so với tháng 2 và 16,6% so với cùng kỳ; tính chung quý I tăng 13,7% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%, nhập khẩu tăng 17%, xuất siêu 3,16 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I tăng 8,3%; thu hút FDI tăng 34,7%; vốn FDI thực hiện tăng 7,2% (cao nhất so với quý I trong 5 năm qua).

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính chung quý I tăng 9,9%. Khách quốc tế tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 28,5%; quý I đạt trên 6 triệu lượt, tăng 29,6%.

HOÀNG NAM (tổng hợp)