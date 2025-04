Quý I/2025, toàn tỉnh xảy ra 192 vụ phạm pháp về trật tự xã hội

Ngày 3/4, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác quý I/2025, đánh giá kết quả việc triển khai công tác khi thực hiện mô hình không tổ chức công an cấp huyện.

Đại tá Vũ Như Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý I/2025, trên địa bàn tỉnh xảy ra 192 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2024), tỷ lệ điều tra làm rõ đạt trên 80%.

Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức hơn 3.000 lượt tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 13.558 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số tiền gần 37 tỷ đồng.

Đại tá Vũ Như Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” cho Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Như Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng công an tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai rà soát, bổ sung ngay nội dung trong các phương án đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo mô hình mới.

Xây dựng kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các phương tiện, lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và của địa phương. Lãnh đạo công an các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, thay mặt Văn phòng Trung ương Đảng, Đại tá Vũ Như Hà đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy” cho Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đảng uỷ Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - HUY HẢI