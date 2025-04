Tại Côn Đảo, trong ngày 3/5 diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo (1/5). Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

.Phóng viên: Thưa ông, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các hoạt động của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo đã được triển khai như thế nào?

- Ông Bùi Chí Thành: Công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo được các cấp các ngành thực hiện trên tinh thần khẩn trương, chủ động, tích cực. Tỉnh đang tập trung hoàn tất những phần việc còn lại.

Tuy nhiên, số lượng đại biểu tham dự các chương trình tại Côn Đảo lên đến hàng ngàn người, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của hơn 700 đại biểu là chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày đến từ 51 tỉnh, thành trong cả nước. Do đó, tỉnh phải lập phương án bố trí, sắp xếp phương tiện di chuyển, nơi ăn nghỉ chặt chẽ, chu đáo, an toàn, trọng thị; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; thành lập các tổ y tế, phân công đội ngũ y bác sĩ trực, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, kể cả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

.Tại Côn Đảo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo trong ngày 3/5. Quy mô của chương trình như thế nào, thưa ông?

- Các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo sẽ diễn ra với quy mô lớn, mang tính chất chính trị-xã hội sâu sắc, không chỉ nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn nhấn mạnh sự phát triển vượt bậc của Côn Đảo trong 50 năm qua. Trong đó, các hoạt động như: Lễ viếng nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo; Đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo; gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày.

Chương trình lễ kỷ niệm và nghệ thuật chính luận diễn ra từ 19h30 đến 21h30 ngày 3/5, bao gồm 3 phần chính: Thắp nến tri ân (19-19h45), Lễ kỷ niệm (20h10-20h30) và chương trình nghệ thuật chính luận (20h30-21h30) do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các đài địa phương khác.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “50 năm vang khúc khải hoàn” diễn ra tối 26/4 tại TP.Bà Rịa.

.Nhân dịp này, tỉnh còn tổ chức những hoạt động chăm lo gì cho gia đình chính sách và các cựu tù Côn Đảo, thưa ông?

- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh luôn chú trọng, đặc biệt quan tâm công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách.

Tỉnh đã ban hành nghị quyết chi hỗ trợ và tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách tiêu biểu, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, những người tham gia kháng chiến tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày… Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Những nỗ lực này của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang góp phần nâng cao đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cựu tù chính trị Côn Đảo và người dân tỉnh nhà, đồng thời khẳng định sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ trước vào sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung, giải phóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

.Đề nghị ông cho biết thêm về ý nghĩa của chuỗi các hoạt động tại Côn Đảo nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo?

- Trước hết, đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ghi nhớ và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng… đã hy sinh anh dũng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng Côn Đảo, nhất là những chiến sĩ cách mạng đã từng bị giam cầm tại Nhà tù Côn Đảo. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, nhắc nhớ về những hy sinh trong quá trình đấu tranh giành độc lập, nhận thức rõ hơn về giá trị của hòa bình, về độc lập, tự do của dân tộc; là cách để củng cố niềm tin và lòng yêu nước, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam.

Ngoài ra, các hoạt động này cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Côn Đảo-một điểm đến mang giá trị lịch sử thiêng liêng, tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, du lịch xanh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển du lịch bền vững, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị di sản của của tỉnh, đất nước.

.Xin trân trọng cảm ơn ông!

HUYỀN TRANG

(Thực hiện)