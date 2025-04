Lấy ý kiến góp ý dự thảo luật trước Kỳ họp thứ 9

Sáng 23/4, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng hơn 100 cử tri làm việc tại các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra, đoàn luật sư…

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đã có 15 ý kiến của cử tri phát biểu tập trung vào các nội dung liên quan đến 6 dự thảo luật trọng điểm, gồm: Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Thanh tra và Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân.

Nhiều ý kiến đánh giá việc sửa đổi các luật lần này có ý nghĩa then chốt trong công tác cải cách tư pháp, bảo đảm hiệu lực quản lý Nhà nước và quyền con người. Các đại biểu đề nghị điều chỉnh định lượng trong tội danh hình sự phù hợp với thực tế kinh tế - xã hội; mở rộng truy cứu hình sự hành vi chuẩn bị phạm tội ở các lĩnh vực nguy hiểm như buôn bán người, ma túy, hàng giả...

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

Đặc biệt, ý kiến về Luật Thanh tra, cử tri nêu một số điểm chưa đầy đủ trong dự thảo: cần bổ sung quy định “kế hoạch tiến hành thanh tra” sau quyết định thanh tra, làm rõ thời hạn cụ thể của việc “chuyển ngay” hồ sơ có dấu hiệu tội phạm, số lần được tạm dừng thanh tra và phương án xử lý kinh phí giám định nếu đối tượng thanh tra không đủ khả năng chi trả. Ngoài ra, đại biểu còn đề nghị quy định việc xử lý số tiền trong tài khoản bị phong tỏa và mở rộng chính sách đối với người làm việc trong ngành thanh tra.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng đề nghị giữ nguyên vai trò điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để bảo đảm tính khách quan trong giám sát hoạt động tư pháp, một chủ trương đã được khẳng định trong nhiều nghị quyết của Đảng; làm rõ thẩm quyền của Viện trưởng trong việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng và chỉnh sửa từ ngữ cho chuẩn xác hơn...

Cử tri phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến khẳng định, các ý kiến tại hội nghị đều rất xác đáng, sát thực tiễn và Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp, lựa chọn trình bày tại diễn đàn Quốc hội khóa XV trong kỳ họp sắp tới.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG