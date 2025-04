Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Khamtay Siphandone

Sáng 4/4, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu, đã viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone.

Vòng hoa của các đoàn mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone".

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh bày tỏ rất xúc động và thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm Đại tướng Khamtay Siphandone, thể hiện sâu đậm tình cảm đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, hiếm có giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. Ảnh: LÂM KHÁNH

Đại tướng Khamtay Siphandone là một trong những nhà lãnh đạo nòng cốt thế hệ đầu tiên của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã lãnh đạo chỉ đạo sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ trước đây và sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước, đồng thời cũng là người tiên phong tổ chức thực hiện đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng.

Trong cả cuộc đời, Đại tướng Khamtay Siphandone đã cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp cách mạng của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, vì sự phát triển của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Lào các dân tộc. Ông là một nhà yêu nước, nhà cách mạng mẫu mực và là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, của dân tộc Lào.

Là người bạn lớn, thân thiết của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Khamtay Siphandone cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các nhà lãnh đạo của hai nước đã đặt nền móng vững chắc, hết mình vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới.

Cùng ngày, đoàn đại biểu một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Đại tướng Khamtay Siphandone tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.

TỊNH LÂM